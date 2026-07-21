Транспортният министър за американските самолети в "Безмер": Имаме споразумение със САЩ, трябва да го спазваме

Кадър БНТ

Милиарди левове са потънали, вместо да се използват за реформа в БДЖ. Това заяви транспортният министър Георги Пеев в интервю за БНТ. Седемнадесет от сключените през годините договори вече се проверяват от Европрокуратурата, добави той. На този етап не е обсъждана темата за приватизация на железниците.

„За да има адекватни железници, трябва да има изпълнени няколко условия. Трябва да имаме добър подвижен състав – климатизиран, с интернет, трябва да имаме добра железопътна инфраструктура, добри системи за безопасност и не на последно място – обучен и компетентен персонал. Ние нямаме нито едно от тези неща. Защото през годините са влагани десетки милиони с нулев резултат. Това е факт. Направихме проверка в сектора и сме сезирали съответните институции. Мога да ви кажа, че няма нито един нормално завършен договор за изграждане на железен път от 2015-2017 година до момента“, разкри министърът.

„Мога да ви кажа, че над 50% от железопътната мрежа е с ограничение на скоростта. Само 116 от вагоните, които имаме, са климатизирани. Някои от тях дори при 35 градуса работят неефективно. Общият брой на вагоните е 266, а са необходими 285. Много хора искат през лятото да ползват спални вагони, а ние нямаме такива. Има няколко броя, които са от 1975-1980 година“, обясни Пеев.

На въпрос къде са отишли изтеклите милиарси, министърът отговори, че това трябва да кажат институциите, които имат отношение по темата.

„Ние сме предоставили договорите. Неслучайно съм казвал няколко пъти, че има 17 договора, които се разследват от Европейската прокуратура. Министерството на транспорта съдейства изключително сериозно на институциите, за да бъде установена истината“, подчерта той.

Министърът коментира и разполагането на американски самолети на авиобаза „Безмер“.

„Нека да започнем с фактите. Първо, има споразумение между България и Съединените американски щати още от 2006 г. за сътрудничество в областта на отбраната. Летище „Безмер“ е определено като база за съвместно използване. Трябва да бъдем честни с нашите граждани. Имаме споразумение с партньорска държава и на базата на това споразумение има съответните процедури. Трябва да се спазват. Решително правителството премести самолетите от сърцето на София. Освен всичките административни проблеми, свързани с безопасността, нарушаване на полети, усещането на хората за тревожност не може да бъде лесно пренебрегвано“, разясни министър Пеев.

На въпрос каква е ефективността, министърът отговори: „България разполага с изключително сериозен набор от данни, но най-големият проблем е координацията на тези данни между отделните институции. Целта на този план, който се координира от Министерството на транспорта, е тези данни да бъдат обединени в един интегриран пакет, който да се използва в реално време. Да се създаде рисков профил на отделните превозвачи, които участват в трафика – било то автомобили или тежкотоварен трафик – и тази информация да се използва за превенция. Безопасността не е само наказание. Наказанията са лесно приложими, но нашата цел е да направим превенция – в реално време да виждаме какво се случва на пътя и отделните институции, които имат различни отговорности, да могат да реагират своевременно“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!