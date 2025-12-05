Транспортно министерство: Тече спасителна операция за плавателния съд край Ахтопол

Кадър Флагман

ИА "Морска администрация" заедно с ГД “Гранична полиция” и Военноморските сили изпълняват операция по спасяване на плавателен съд, навлязъл в териториалните води на Република България. Това е един от двата кораба, които бяха поразени от дронове в Черно море преди два дни, съобщават от Минитерството на транспорта.

По-рано през деня службите за морско наблюдение и контрол установяват, че плавателен съд е навлязъл в българските териториални води, но не отговаря на опитите за връзка. След уведомяване на преминаващи кораби и запитване към Морския координационен център в Анкара, около 13:50 ч. е потвърдено, че това е моторен кораб Kairos с 10 души на борда.

От ведомството посочват, че в ранния следобед е постъпило искане от тях за евакуация, след което под координацията на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА "Морска администрация" са изпратени катер на ГД "Гранична полиция" и хеликоптер на Военноморските сили.

В 16.35 часа корабът е пуснал котва на около една морска миля източно от Ахтопол и към момента движението му е спряно.

Това е потвърдено от предоставения видеоматериал от хеликоптера на Военомосктите сили. Плявателният съд е под постоянно наблюдение, заради силното вълнение, което достига 4 бала, посочват още от МТС.

Катер на ГД “Гранична полиция” е в готовност със специализиран екип да се отправи към кораба. Два влекача също са в пълна готовност за включване в операцията.

Службите продължават действията по оказване на помощ и обезопасяване на ситуацията. Неблагоприятните метеорологични условия в района силно затрудняват маневрирането и спасителните действия.

От транспортното министерство заявяват, че допълнителна информация ще бъде предоставяна при развитие.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!