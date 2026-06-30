Транспортното министерство: Самолет кацна извънредно в Бургас заради грешен код за отвличане

Пиксабей

Полет на полската авиокомпания LOT по маршрут Варшава - Тел Авив, изпълняван със самолет Airbus A320 на българската авиокомпания "Електра Еъруейз", кацна извънредно на летище Бургас, потвърдиха от Министерство на транспорта и съобщенията.

От там обясниха, че причина за пренасочването е техническа неизправност в транспондера на въздухоплавателното средство, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса/отвличане. Задействани са установените процедура по охрана на въздушното пространство - Air Policing. След потвърждение, че на борда няма реална заплаха, самолетът е напуснал територията на страната през Турция.

Машината е прекратила полета си към Тел Авив и по искане на превозвача е била насочена обратно към България, където е кацнала успешно на летище Бургас в 17:15 ч.

Няма засегнати пътници и екипаж, като инцидентът не се е отразил на редовния трафик на летището.

Незабавно е свикан Кризисният щаб и е обявена местна аварийна готовност. Въздухоплавателното средство е позиционирано съгласно протоколите за безопасност, далеч от критичната инфраструктура. Компетентните органи на МВР предприемат необходимите действия по проверка на случая, посочват от ведомството.

По-рано днес от Министерството на отбраната съобщиха, че изтребител МиГ-29 на военновъздушните сили е ескортирал самолета Airbus A320 през въздушното ни пространство до Турция.

Редактор "Екип на Петел",

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