Тръп ще се види с венецуелския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо в четвъртък

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне в четвъртък с венецуелския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо. Това съобщи говорителят на Белия дом Каролайн Левит.

От началото на месеца, когато САЩ отвлякоха венецуелския президент Николас Мадуро, Мачадо има ограничено участие в дебатите за бъдещето на страната.

Самият Тръмп изрази съмнения дали тя разполага с необходимата подкрепа, за да управлява Венецуела. Миналата седмица Мачадо заяви, че не е разговаряла с Тръмп от октомври насам.

Междувременно бившият вицепрезидент на Венецуела Делси Родригес пое ролята на временен президент. Това се случва на фона на заплахи за нови военни удари, ако правителството ѝ не изпълни исканията на САЩ по редица въпроси.

Венецуелското правителство съобщи в понеделник, че е освободило десетки политически затворници. Част от тях са били арестувани по време на протестите срещу Мадуро след оспорваните президентски избори през 2024 г.

"Мисля, че за нея ще бъде много трудно да бъде лидер", заяви Тръмп по адрес на Мачадо след отвличането на Мадуро, допълва bgonair.bg.

По думите му тя няма подкрепата или уважението в страната.

Мария Корина Мачадо, носителка на Нобеловата награда за мир за 2025 г. – отличие, което Тръмп е искал да получи за себе си – се срещна в понеделник с папа Лъв XIV.

"Днес имах благословията и честта да споделя с Негово Светейшество и да изразя благодарността си за постоянната му подкрепа за случващото се в нашата страна", каза Мачадо в официално изявление.

Тя допълни, че е предала на папата силата и устойчивостта на венецуелския народ и е поискала той да се застъпи за всички венецуелци, които все още са отвлечени или изчезнали.

Папа Лъв XIV подчерта, че Венецуела трябва да остане независима държава след атаката на САЩ и заяви, че следи развитието на събитията с "дълбока загриженост".

"Благото на обичния венецуелски народ трябва да надделее над всякакви други съображения. Това трябва да доведе до преодоляване на насилието и до търсене на пътища към справедливост и мир", заяви папата.

Мачадо активно се стреми да изгради близки отношения с администрацията на Тръмп. Тя посвети Нобеловата си награда на американския президент и наскоро заяви, че би искала да я сподели с него или дори да му я предостави изцяло.

"Искам да кажа – от името на венецуелския народ – колко сме благодарни за неговата смела визия и историческите действия срещу този наркотерористичен режим, за разрушаването на тази структура и за изправянето на Мадуро пред правосъдието", коментира Мачадо в интервю за Fox News.

Норвежкият нобелов институт съобщи миналата седмица, че Нобеловата награда за мир не може да бъде отнета, прехвърлена или споделяна, като подчерта, че "решението е окончателно и остава в сила завинаги".

