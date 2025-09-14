Траян е новият участник в "Игри на волята"

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Програмистът Траян Мучев е новият участник в "Игри на волята", сезон 7.

Тази вечер той си спечели правота да влезе в приключението на живота си, като победи в тройна кастинг битка.

Той присъединява към племето Феномени.

В ексклузивния епизод на екстремното риалити Траян се бори с бизнесмените Мирослав Великов и Миран Хатчарян.

Другият, който влиза в шоуто е Мирослав, но той ще се присъедини към блатото.

