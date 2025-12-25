Траян от „Игри на волята“ стана коледар

Мая Иванова. Снимка: Фейсбук - "Игри на волята " България. сезон 7 фен група

20 дни сред края на 7-ия сезон на „Игри на волята“, екстремното риалити продължава да вълнува феновете. Във Фейсбук групата "Игри на волята " България. сезон 7 фен група е публикувана снимка на един от любимците – Траян Мучев, пременен като коледар.

Траян е на 30 години и е софтуерен инженер. За него "Игри на волята" е сбъдната мечта, подкрепена от цялото му семейство.

Той влезе в риалити шоуто на 14 септември, след като победи в тройна кастинг битка. Така той се присъедини към племето Феномени.

В ексклузивния епизод на екстремното риалити Траян се бори с бизнесмените Мирослав Великов и Миран Хатчарян.

Другият, който влезе тогава в шоуто е Мирослав – бъдещият краен победител, но той се присъедини към блатото.

Траян отпадна от предаването на 3 декември, след като бе победен от Алекс.

