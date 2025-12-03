Траян разкри какво иска да покаже на детето си чрез „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Траян, Алекс или Радостина? Тримата участници в „Игри на волята“ се пускат днес в тежка елиминационна битка и то само дни преди големия финал.

Снощи трябваше да взема решение дали да се скрия и да мина едно стъпало напред - сигурно или леко, да рискувам да играя смело и да си направя път към финала и сметнах, че съм дошъл тука да играя докрай.

Това заяви днес Траян, който вчера се самопредложи за третия участник и останалите в голямата коалиция на мъжете подкрепиха неговото желание.

„Искам да покажа на детето ми, че трябва да играеш смело и да вярваш във възможностите си“, категоричен е той.

Елиминационна битка и сблъсък за имунитет очакват финалистите на екстремното предаване тази вечер. Троен елиминационен сблъсък и напрегната битка за имунитет очакват участниците на Арената в “Игри на волята” тази вечер. Номинираните Алекс, Радостина и Траян ще се изправят един срещу друг в двойни елиминации, след които само един от тях ще продължи към следващия етап на надпреварата.

Останалите петима финалисти пък ще премерят сили в битка на спокойствието и концентрацията. Победителят ще си осигури ценен имунитет преди последния племенен съвет, а бъдещето на четиримата загубили в играта ще бъде повече от несигурно.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!