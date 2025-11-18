Траян с нов прякор след капитанска битка в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Траян Непобедимия, както е прякора на тазседмичния капитан на Феномените в „Игри на волята“, спечели капитанската битка и завоюва нов прякор – Терминатора.

Той победи Калин Великолепни в битка. Самият Калин бе пратен на нея по желание на д-р Пекин, която е вечен капитан на Безимените, но по заръка на шоуто на тази битка, не тя трябваше да участва, а самата тя да определи, кой ще я замени.

Траян спечели с по-малко от секунда разлика срещу Калин.

Победа означава страшно много, тъй като Калин наистина е един от най-добрите играчи тук и да победиш един от най-добрите играчи, означава че и ти се достоен да стигнеш до финалите и дори до самия финал, коментира след края на съревнованието Траян.

Яд ме, че загубих тази битка, категоричен бе от своя страна самия Калин.

Траян - така се раждат легендите, каза пък водещия Павел Николов, като поясни, че първо той детронира царя на пъзелите Алекс, е днес отстрани вечният фаворит за първото място този сезон - Калин Великолепни.

