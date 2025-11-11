Трайчо Трайков: НСО сменят светлините на светофарите с дистанционни и създават предпоставки за катастрофи

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Опасен инцидент се случи в София, в който като по чудо няма пострадали хора. Кметът на район Средец Трайчо Трайков разказа в социалните мрежи, че автомобили със специален режим, най-вероятно на НСО, са засекли трамвая, в който той самия е бил пътник, и са създали предпоставка за катастрофа, като някои от пътниците в трамвая са паднали на земята, тъй като се е наложило на водача да набие спирачки.

Инцидентът е станал на площад Славейков.

Трамвая беше спрял на спирката, затвори вратите, светна светофара в зелено, той потегли и веднага наби спирачки рязко и буквално в следващия момент пред него минаха два автомобила със специален режим. Т.е. беше светнало зелено за трамвая и веднага след това беше светнало червено - това беше ситуацията, която за мен е изключително опасна, тъй като този, който бе сменил режима на светофара, не беше отчел по никакъв начин ситуацията на място. Все пак трамвая е тежко инерционно средство и ако ватманът не беше реагирал светкавично, щеше да има катастрофа със сигурност, коментира Трайчо Трайков пред Нова тв.

Снощи разбрах, че тракера, с който е сменен режима на светофара, не е един от зачислените към НСО, но това не променя нещата по същество, допълни той.

Имаше правостоящи и пътниците се посъбраха в предната част. Имаше доста разхвърчали се неща в трамвая. Хората си помислиха, че ватманът нещо се е разсеял, но като говорих с него, той ми разказа, че такива ситуации често се случват, когато преминаващи коли със специален режим сменят рязко режима на светофара с такива устройства, посочи той.

Това са нещо като малки дистанционни и при тяхно желание могат да сменят светофара от червен на зелен. Те са раздадени на различни ползватели, посочи Трайков.

Не че съм ядосан, просто наистина това можеше да завърши по лош начин. Трябва да има ясни протоколи как се използват тези дистанционни. Искам този случай да послужи за по-критично отношение към използването на тези устройства, посочи той.

Доколкото знам такива устройства има около 30. Нека да се въведе ред или да се изясни как функционира системата, посочи той.

