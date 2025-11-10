Трайчо Трайков: НСО засече трамвай на площад "Славейков", пътниците станаха на кълбета

Кадър Гугъл мапс

Кметът на район "Средец" в София Трайчо Трайков разказа за случай, при който трамвай е спрял рязко, а някои от пътуващите вътре са паднали на земята. Причината релсовото транспортно средство да спре бил автомобил на НСО, от който са променили веднага сигнала на светофара, предаде Новини.бг

"Преди минути трамваят, потеглящ от площад "Славейков", наби здраво спирачки на кръстовището с улица"Георги С. Раковски", вътре имаше няколко силни залитания и едно-две кълбета. Поглеждам светофара - червено за нас в трамвая.

Аха да проведа дружеска беседа с ватмана и в същия момент пред нас прелетя двойка изтребители на специален режим - от тези, които возят най-важните и бързащи държавни мъже и жени, джип плюс мерцедес.

Светофарът беше дал път на трамвая за секунди, но от пилотната кола бяха цъкнали зелено за себе си, без много да се церемонят.

Хората взеха да се кръстят, а аз, понеже така и така бях отишъл към мъжа в кабината го заговорих и разбрах, че това се случва, по неговите думи - п о с т о я н н о!

И му вярвам, защото идентична, макар и не толкова опасна ситуация, ми се случи и сутринта.

Възложих още днес да се подготви писмо до СДВР, НСО и дирекция Анализ и управление на трафика с молба да измислят нещо, преди да е станала поредната беля".

