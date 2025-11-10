Трайчо Трайков: Тръмп ще постъпи с България, както с Германия

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Ако “Лукойл Нефтохим“ затвори, изчезва едно голямо количество от произведените горива на пазара. Това са горивата, които са с най-ниски разходи за достигане до потребителя, и това е проблем, тъй като ще трябва да се компенсират в кратък срок от внос, което винаги променя баланса търсене - предлагане и съответно цената.

Това заяви бившият енергиен министър Трайчо Трайков.

Според него обаче въобще не е задължително да се стига до такава ситуация, и рафинерията може да продължи да работи, като особеният управител я управлява, но да не се разпродават активи.

Целта на санкциите е средствата от продажбата на тези активи да не отиват за финансиране на войната в Украйна, но това не означава, че не трябва да работят активите. Просто средствата, които се получават, те трябва да се събират някъде и в бъдещ период след отпадане на санкциите или при друга хипотеза, вече да се предават на собственика, добави по бТВ Трайков.

Последният е убеден, че е напълно възможно Тръмп да направи отсрочка на България относно санкциите за „Лукойл Нефхтохим“.

По същия начин преди години президентът на САЩ е процедирал и с Германия, и след като там са назначили особен управител в рафинерията, не са разпродали от активите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!