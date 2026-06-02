Трайков: Десетилетия наред печалбата на "Лукойл" се изсмукваше
Кадър Bulgaria On Air
Бившият министър на енергетиката Трайчо Трайков заяви пред Bulgaria On Air, че държавата може да повлияе на цените на горивата, но в момента положението се успокоява.
Цените на горивата
Ролята на държавата е да гарантира, че пазарът стига до справедлива цена, а не налага цена, която е в частен интерес на някого по веригата, на мнение е той.
Експертът уточни, че международните цени са в обхват на движение в долната част и цените на дребно не са по-високи.
"От международните фактори зависи цената на суровия петрол. Той формира около 30% от себестойността на горивата по колонките. Акцизите ни са най-ниски в целия ЕС. Предполагам, че цените може да са по-ниски, ако някой намери резерви", каза още Трайков в "Денят On Air".
"Ясна е борсовата цена, ясна е цената, на която влиза в рафинериите, има стандартни разходи за преработка и производство на гориво, след това има акцизи и данъци, разходи за логистиката и търговски надценки. Служебното правителство водеше интензивни разговори с участниците на пазара, за да е ясно на всички, че другите знаят всичко за тях, така че да не се опитва някой да печели предимство", коментира енергийният експерт.
Казусът с особения управител на "Лукойл"
"Ежемесечното докладване е правилна стъпка, изглежда по-адекватно. Законодателните промени по отношение на правомощията трябва да имат две насоки: оперативна ефективност на производствените активи и правна сигурност за държавата", на мнение е Трайков.
По думите му особеният управител е цар на рафинерията: "Може да мисли за правна издържаност на действията си, но няма кой да спре взимането му на решения".
Действията на България са изцяло оправдани в ситуацията, в която попадна, коментира Трайков, запитан дали трябва да се притесняваме от арбитражно дело заради "Лукойл" и държавната намеса.
Къде отиват парите от "Лукойл"
Гостът отбеляза, че в рамките на десетилетия "печалбата" на "Лукойл" е била директно на загуба.
"Ясно е къде са отивали парите. Печалбата се изсмукваше чрез международни връзки. Така беше дълги години. В сегашното състояние рафинерията може да реализира сериозна печалба", изтъкна Трайков.
Състоянието на "Булгаргаз"
"Булгаргаз" по време на работата на служебното правителство не е правил големи глупости, посочи бившият министър.
Според него състоянието на дружеството е влошено повече заради "Топлофикация", отколкото заради договора с "Боташ".
Трайков иска да се върне на стария си пост
Трайков потвърди, че отново влиза в битката за районен кмет на "Средец".
"Центърът на София се възприема за общо притежание на всички софиянци и българи, само че мой дълг е да създам условия на хората, които живеят там, да имат подходящ стандарт за деца и възрастни", подчерта той.
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