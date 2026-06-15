Трайков: Обещах на хората в „Средец“, че ще се върна

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„Обещах на хората в „Средец“, че ще се върна. Това беше джентълменската ми договорка с тях“, заяви кметът на столичния район „Средец“ Трайчо Трайков в предаването „Лице в лице“ по бТВ. По думите му това е било обещание, което е дал, преди да поеме поста си в служебното правителство на Андрей Гюров.

В неделя Трайков спечели частичните избори за кмет на района още на първи тур със 70% от гласовете. До вота се стигна, след като в началото на годината той напусна поста, за да стане служебен министър на енергетиката. Извънредните избори бяха насрочени за 14 юни, а през май Трайков обяви кандидатурата си, пише факти.бг.

„Различно е да си кмет в центъра на града, защото често се работи с паметници на културата и защитени зони, но пък по-трудно се вандализира“, обясни той.

Трайков добави, че през цялото време, докато е бил министър, е бил в течение на случващото се в района. Той коментира и темата за Паметника на съветската армия, чиито фигури бяха демонтирани.

„Откакто фигурите от Паметника на съветската армия бяха демонтирани, мястото престана да е фокус на обществено напрежение. Откакто е ограден, прояви няма. Това не означава да го държим в този вид“, каза кметът.

По думите му има две идеи за пространството – да стане парк или да бъде издигнат нов голям паметник, като изборът трябва да мине през всички законови процедури. Дебатите за бъдещето на монумента продължават от месеци.

Трайков отбеляза, че процедурата по преместването на монумента е била спряна в Министерството на културата, но областният управител Вяра Тодева е „единствената, която предприе действия“. „Надявам се пространството отново да стане обществено“, допълни той. По темата за цените на горивата бившият енергиен министър заяви, че вече се наблюдава спад.

„Ако споразумението между Иран и САЩ стане ясно, ще има нов спад, но не до нивата преди конфликта“, прогнозира Трайков.

Редактор "Екип на Петел",

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