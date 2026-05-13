Трайков: Рискът от недостиг на горива е малък, загубите от проблемите с мембраните са десетки милиони евро

Бившият служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков заяви, че никога не е имал охрана и не е мечтал за такава, коментирайки темата за свалената охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов.

„Честно казано, високите нива на емоции по тази тема дори не се опитвам да ги осмислям“, каза Трайков. Той даде пример с Андрей Гюров, който „от първия ден след края на мандата се отказа от такава охрана“.

На въпрос дали е бил заплашван, Трайков отговори, че заради активната си комуникация получава „всякакви съобщения“, които често са „далече от добрия тон“.

„Може би, ако бях по-чувствителен, ще ги възприема и като заплаха“, добави той.

По темата за работата си като служебен министър на енергетиката Трайков заяви, че в голяма част от дружествата процедурите за смяна на ръководства са сложни и дълги.

„Ако един министър иска да смени изпълнителен директор в някои от тези две дружества - ЕСО и „Булгартрансгаз“, против волята му, трябва първо да смени целия БЕХ, който да смени целия надзорен съвет, който да смени изпълнителния директор, за което да дойде съгласие от регулатора“, каза той.

Трайков разказа, че е направил опит за промени, но „като видях как се изпокриха всички, прецених, че е по-добре да се използва времето за друго“.

Той посочи, че директорът на „Булгаргаз“ по това време е излязъл в болнични.

„Не знам дали се е върнала. Дано да е добре жената, да е оздравяла“, каза Трайков.

По отношение на АЕЦ „Козлодуй“ бившият министър заяви, че е успял да направи промени в съвета на директорите и „там поне тръгна работата“.

„Оправиха се нещата с мембраните“, каза той.

Попитан дали мембраните са руски, Трайков отговори: „Такива, които вършат работа. Въпросът е да си изпълнят техническите параметри.“

Той допълни, че е прокарал решение за дерогация през Министерския съвет, така че „ако се наложи да се купува част от Русия, могат да я купят веднага, без забавяне“.

„Съветската енергетична и ядрена индустрия далеч не беше концентрирана само в Русия“, добави той.

Според Трайков загубите от проблемите с мембраните са „от порядъка на десетки милиони евро“.

„Назначих комисия, която да разследва причините за тези неблагополучия от гледна точка на технически, юридически и процедурни причини. Тя излезе с доклад. Той е на бюрото на новия министър“, каза той.

На въпрос дали някой трябва да носи отговорност за загубите, Трайков заяви: „Има несъвършени решения, да кажем.“

Трайков коментира и темата за „Боташ“, като заяви, че „най-трудното предстои, пожелавам късмет на новия екип на министерството“.

„Запълването на капацитета не решава въпроса, ако е без предоговаряне, защото цената ще е скъпа“, каза той.

По думите му рискът от недостиг на горива заради кризата в Близкия изток е „по-скоро малък“.

„Смятам, че е сравнително малък, защото количествата наличен нефт, суров петрол, в света, извън Персийския залив, все пак не предполагат да се стигне до истински физически недостиг на суров петрол“, заяви Трайков.

По отношение на „Лукойл“ той посочи, че рафинерията е работила „с 82%“.

„Когато рафинериите не работят с химически състав, за който са оптимизирани да работят, не се получава оптимален микс от произведени горива“, каза Трайков.

Той коментира и твърденията, че „Лукойл“ е бил спиран да произвежда керосин.

„Не ми е известно такова нещо. Защо да го спираме?“, заяви той.

Трайков обясни, че в рамките на кризисния щаб са следили „какво е състоянието по веригата на доставките от гледна точка на оптимална крайна цена“.

„Нещата бяха сравнително добре, защото дори някои от надценките по веригата намаляха след началото на кризата“, каза още той.

