Трайков "номинира" патриарх Кирил за шеф на борда на АЕЦ "Козлодуй"

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Бившият служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков коментира назначаването на Драгомир Димитров за член на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“ с иронична препратка към руския патриарх Кирил.

„Като гледам и патриарх Кирил отговаря на профила за шеф на борда в АЕЦ "Козлодуй", как не съм се сетил! Хем щеше да купи руските чохли, за които осигурихме дерогация, а не сега хората да се чудят откъде да ги вземат по-скъпо“, написа Трайков във Facebook.

С думите си той прави препратка към професионалния профил на Димитров, който е бивш директор на Националната разузнавателна служба, както и към темата за руските доставки за атомната централа.

Трайков коментира и руските защитни чохли за касетите с ядрено гориво, като отбелязва, че използването на оригинални компоненти не винаги е гаранция за безпроблемна експлоатация. „Макар че, с тези чохли и през 2010 беше станал сакатлък, нищо че си бяха оригинални, малко е на късмет работата“, написа той, пише novini.bg.

Трайчо Трайков беше начело на Министерство на енергетиката, когато Георги Касчиев влезе в Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“. Настоящият му коментар идва след назначаването на Драгомир Димитров в ръководството на централата.

Редактор "Екип на Петел",

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