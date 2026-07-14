Трайков "номинира" патриарх Кирил за шеф на борда на АЕЦ "Козлодуй"
Снимка Булфото
Бившият служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков коментира назначаването на Драгомир Димитров за член на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“ с иронична препратка към руския патриарх Кирил.
„Като гледам и патриарх Кирил отговаря на профила за шеф на борда в АЕЦ "Козлодуй", как не съм се сетил! Хем щеше да купи руските чохли, за които осигурихме дерогация, а не сега хората да се чудят откъде да ги вземат по-скъпо“, написа Трайков във Facebook.
С думите си той прави препратка към професионалния профил на Димитров, който е бивш директор на Националната разузнавателна служба, както и към темата за руските доставки за атомната централа.
Трайков коментира и руските защитни чохли за касетите с ядрено гориво, като отбелязва, че използването на оригинални компоненти не винаги е гаранция за безпроблемна експлоатация. „Макар че, с тези чохли и през 2010 беше станал сакатлък, нищо че си бяха оригинални, малко е на късмет работата“, написа той, пише novini.bg.
Трайчо Трайков беше начело на Министерство на енергетиката, когато Георги Касчиев влезе в Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“. Настоящият му коментар идва след назначаването на Драгомир Димитров в ръководството на централата.
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