Треньор на „Комодор”: Изгубихме от „Спартак” заради пропуските

Като оспорван и наситен с наелектризиращ заряд окачестви двубоя с КПС „Спартак (Варна) на „Приморски” през уикенда старши треньорът на „Комодор” (Варна) Николай Николов – Майката. Комодорци отстъпиха на съгражданите си от „Спартак” в група „Елит” при мъжете със 7:9.

„Стана много здрав, оспорван и интересен мач. За жалост отстъпихме на съперника. Тръгнахме в мача много добре. Вървяхме по всички показатели нормално и дойде един миг, в който не успявахме да реализираме създадените положения. Толкова много създадени положения, но нематериализирани в голове. Това доведе до загубата ни с два гола”, коментира Майката.

След зимната пауза „Комодор” подновява участието си в група „Елит” при мъжете на 10 януари. Тогава по програма в 18,30 селекцията на Майката среща „Аква спорт” на плувен комплекс „Приморски”. На 24 януари догодина комодорци играят с „Черно море – Тича”, като това ще е последният им двубой от първия дял на шампионата.

Клубното ръководство обмисля лагер с контроли в Румъния преди второто завъртане на шампионата, където отборът на „Комодор” ще свери часовник с местни тимове.

