Треньор на Аржентина се извини за мелето след финала

кадър: Х

Помощник-треньорът на националния отбор на Аржентина по футбол Роберто Аяла се извини за действията си след финала на световното първенство, съобщи "Ройтерс".

Аяла влезе в словестен конфликт и атакува физически испанския полузащитник Дани Олмо след драматичния успех на иберийците с продължения, който донесе титлата на "Ла Роха" на Монидал 2026.



ФИФА започна разследване на инцидентите след края на двубоя, пише БТА.

"Разбира се, че съжалявам. С оглед на поста, който заемам, не можа да си позволя чувствата да ми влияят така и да действам по този начин. Просто трябваше да теглим чертата и да приемем случилото се. Беше по-скоро блъскане от нещо друго. Не съм го удрял, както се опитват да го изкарат. Беше реакция на нещо, което той каза, това е. Ако го видя, ще му се извиня лично", коментира Аяла.

След края на срещата ядосаните от поражението аржентински футболисти Науел Молина и Тиаго Алмада също влязахо в конфронтация с испански играчи, а Леандро Падерес дори хвана за гушата Ерик Гарсия.

"След края на срещата имаше напрежение на терена и затова от щаба се втурнахме на игрището, за да потушим нещата. Намерението ми беше да разделим футболистите, но понякога, когато сърцето ти препуска, нещата не се случват така, както ни се иска. Но нямам извинение. Поемам пълна отговорност за дейвстията си. Ерик Гарсия също беше там. Казах му, че съм дошъл да ги разтърва и да ги поздравя за победата", каза още Аяла.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!