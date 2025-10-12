Треньорът Александър Димитров: Автоголът ни срина

снимка: Булфото

Селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров имаше много тежък дебют на поста - поражение с 1:6 от Турция в третата среща от група "Е" на квалификациите за Мондиал 2026.

Димитров обаче не приема прекалено тежко резултата, като отбелязва доброто първото полувреме, но заостри вниманието и върху класата на турците, които имат футболисти от Реал (Мадрид), Ювентус и Интер (Милано), предаде БТА.

След 1:1 през първата част, първото питане беше какво се е случило след почивката, за да се случи такъв погром. "Отпаднахме психически, автоголът ни срина. Имахме желание да подобрим нещата. Но влязохме в капана на турците - бързи контраатаки, преходи и подавания зад защитата. Когато им оставиш пространство, те те наказват. Когато отстъпиш психически и всичко ти се блокира. Психическата умора винаги води и до физическа".

"Този резултат няма как да ми повлияе срещу силен и класен отбор. Аз съм доволен, че дебютирах срещу такъв класен отбор, срещу толкова силен противник, видяхме класата на футболистите на Турция", каза Димитров как приема дебюта си.

"Нека не бъдем черногледи и да очерняме момчетата, а трябва да поздравим отбора за това, което играха през първото полувреме. Има футболисти, от които съм доволен, от тяхното старание. Кристиян Стоянов - например. Всичко беше много по-добре през първото полувреме, за разлика от второто".

Попитан дали има нещо позитивно, за което може да се посочи, той отговори: "Позитивното беше, че реагирахме много бързо и върнахме първия гол. Когато си скъп футболист, ти си психически устойчив. При нас това го няма, затова и не се вдигнахме след втория гол".

