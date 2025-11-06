Треньорът на „соколите“ получи добра новина

Снимка: Булфото

Дъждът във Варна обърка плановете на треньора на Спартак за последната тренировка преди мача със Септември. Гьоко Хаджиевски взе решение да проведе заниманието след малко в залата на стадион „Спартак“ заради наводнения терен на „Локомотив“ и за да запази тревното покритие на клубния стадион за петъчното домакинство.

Гьоко обаче изрази задоволство, че ще може да разчита Илкер Будинов за предстоящия сблъсък със столичани. Десният бек е успял да се възстанови от травмата си и тренира пълноценно. Аут ще са невъзстановените Деян Лозев, Лукас Магджински, Луис Пахама и Колако Джонсън.

„Искаме да играем добре и да надделеем срещу Септември, за да завършим с победа първото завъртане в първенството. Поговорихме си с момчетата и се надявам занапред никога да не допускаме да се повтори игровото ни поведение от двубоя в Добрич“, заяви Хаджиевски.

