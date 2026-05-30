Треньорът на Арсенал се закани на ПСЖ

Стопкадър: Макс спорт, архив

Тази вечер е финалът в Шампионската лига, в който един срещу друг ще се изправят отборите на Арсенал и Пари Сен Жермен. Двубоят е в Будапеща от 19,00 ч. българско време.

Мениджърът на лондончани Микел Артета увери, че той и футболистите му са спокойни и са готови за сблъсъка. Преди година Арсенал стигна полуфинал, където загуби точно от парижани, които след това завоюваха купата. Ето какво заяви наставникът на пресконференцията на тима.

"Съперникът защитава трофея си, те са шампионите. Заслужиха това право през миналия сезон. Но ние сме тук, за да им го отнемем. Подготовката за финала беше страхотна и много позитивна. Ние сме тук, защото заслужихме правото да бъдем тук. Трябва да заслужим правото да спечелим трофея", каза той.

"Когато гледах отново мачовете (от миналия сезон в ШЛ - бел.ред.), бях много доволен от това, което видях. Бях много уверен колко близо бяхме или какъв малшанс имахме да не стигнем до онзи финал. Отборът се разви в определени аспекти. Все още има време да обмислим състава. Не са чак толкова много вариантите, върху които мисля. С оглед на контекста на двубоя и на това какво може да се случи, трябва да сме готови. Иначе всички искат да играят. Оглеждам се и виждам радостта, желанието, което всички имат да бъдат на терена. Това е най-големият мач във футбола и всеки иска да бъде част от него. Тимбер е готов. Достатъчно готов ли е да започне? Да. Мадуеке? Да, и той е готов. Единственият проблем е Бен Уайт. Амбицията е по-голяма. Спечелихме първата титла и сега искаме втората. Това трябва да бъде трамплинът за достигане на още по-големи цели. Отборът е способен. Искам играчите да бъдат толкова уверени, че да вярват, че можем да го направим", каза той, цитиран от Спортал.

