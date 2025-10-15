Треньорът на България: Липсва футболно самочувствие

кадър: Спортал

Селекционерът на България Александър Димитров говори след тежкото поражение с 0:4 от Испания в среща от световните квалификации."Влезнахме в мача с актуалния европейски шампион и най-добрия отбор в света след една много тежка загуба. Дадоха максимума на моментните си възможности. Създадохме и положения на европейския шампион. Втори звучен шамар за нас, но ще преболедуваме това време. Ще се учим от грешките си.



Получаваме и два гола в добавеното време, което още повече ни тежи. Имаше дисциплина и характер. Създадохме и голови положения.



Търсихме нисък и среден блок, за да се защитаваме. Това, което ми липсваше е, че ни липсва футболно самочувствие. И в двата мача имаше двама дебютанти, за което ги поздравявам", заяви за Спортал Димитров.

