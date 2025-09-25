Треньорът на България Джанлоренцо Бленджини: Ще видим какво ще се случи оттук насетне

Кадър Гонг

„Беше много тежко. В началото американците играеха отлично и бяха много агресивни. В първия гейм се затруднихме, но това е Световно първенство. Имахме няколко възможности при сервиса на братята, но се задържахме. При 0:2 използвахме шанса си и го направихме“, сподели Бленджини, предаде Гонг.бг

„Искам да бъда честен – с този млад отбор се стремим да ставаме по-добри всеки ден. Целта ни беше да се подобряваме и да бъдем на върха на Световното. Аз исках това от тях всеки ден и днес. Ще видим какво предстои оттук нататък“, добави италианският специалист.

Бленджини подчерта, че младежкият характер на тима е ключов за успеха и че победата над един от фаворитите на турнира е доказателство за възхода на българския волейбол.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!