Треньорът на България очаква тежък мач с Черна гора

Снимка: Pexels

Треньорът на националния отбор по футбол на България очаква тежък мач с Черна гора. Александър Димитров призна, че съперникът е много силен и труден противник. Наставникът на "трикольорите" даде пресконференция преди двубоя, който е в понеделник от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Участие в брифинга взе и офанзивният футболист Марин Петков.

„Сезонът беше дълъг и тежък за повече ни играчи. Поздравявам ги за тяхното представяне в клубовете. Има още около десетина дни, в които трябва да се мобилизират и да се концентрират – да изиграят последните два мача и след това да се отдадат на заслужена почивка", започна Димитров, за когото това ще е първи мач като национален селекционер на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

„Знаете, че съм минал през стадион „Христо Ботев“. За мен е чест да бъда тук. Промените, които са направени, са изключително положителни и в крак с модерния футбол. Има четири месеца до следващите ни официални мачове. Има доста текучество в състава с оглед контузените състезатели, но това ще даде шанс за изява на дебютанти и на хора, които имат по-малко игрово време, за да знаем в Лигата на нациите на какво можем да разчитаме. Там отговорността е много голяма и искаме да се представим възможно най-добре", обясни селекционерът на България.

„Всяка една победа носи самочувствие в играчите и допълнителна увереност, от която ние се нуждаем. За нас най-важен е предстоящият мач. Гледаме само върху двубоя с Черна гора. Проблем е, че не можем да направим ядро в центъра на терена. Там постоянно сменяме състезателите поради обективни причини. Налага се да сменяме и двойката централни защитници, което допълнително затруднява нашите цели. Смятаме, че играчите, които ще ги заменят, имат нужното ниво“, каза още той и отговори на въпрос, свързан с правилото за задължително използване в стартовия състав на футболист до 23 години в мачовете от Първа лига от следващия сезон.

„Поздравявам президента на БФС и целия изпълком за тази стъпка. Тя беше необходима, защото положението излизаше извън контрол. Бяхме свидетели на мачове, в които единствено съдиите бяха българи на терена. Чашата преля и трябваше да се вземат мерки. С тези мерки се видя в предходната година, че излязоха няколко много добри играчи в младежка възраст. Нашият избор ще бъде по-голям, когато имаме повече български играчи. По този начин се работи за българските национални отбори. Чашата преля с налагането на толкова много чужденци в българския футбол."

Александър Димитров обърна внимание и на следващия съперник на "лъвовете" - отборът на Черна гора.

„Гледахме последните четири мача на Черна гора. Това е изключително силен и добре организиран отбор. Като индивидуалности са много силни. Само централният им нападател струва 30 милиона. Силни са на статични положения и на контраатака. За нас е много труден съперник, защото в последните пет мача между нас нямаме нито една победа. Ще работим за това тази тенденция да я променим“, завърши Александър Димитров.

Марин Петков пък бе на мнение, че за него в националния отбор "контролни мачове няма".

„За мен контроли с националния отбор няма. Всеки двубой, в който представяш държавата си, е официален. За мен лидерите не трябва да говорят на пресконференции, че са лидери, а трябва да го показват и на терена. Надявам се да отбележа и да спечелим. Победата е по-важна. Който и от съотборниците ми да отбележи, нека мачът да завърши с победа за нас“, заяви бившият футболист на Левски.

Двубоят срещу Черна гора е първата от двете юнски проверки за „лъвовете“, които на 5 юни гостуват на Молдова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!