Треньорът на Черна гора вижда светло бъдеще за националния отбор на България

Снимка: Facebook, Team Bulgaria

Сериозни похвали за националите ни направи треньорът на Чернва гора Мирко Вучинич.

По думите му, неговите футболисти, които ни биха с 1:0 в контрола в Пловдив, са изиграли "много силен мач, в който резултатът не е единственото нещо, от което селекционерът е доволен". Черногорците се наложиха с 1:0 с гол на Балша Секулич в средата на второто полувреме и затвърдиха тенденцията да играят успешно срещу България, като вече имат 4 победи и 4 равенства в девет мача, както и една загуба.

„Радвам се за победата. А фактът, че не допуснахме гол, е допълнителен плюс за всички нас. Хубаво е да занесем победата у дома. Не бяхме в най-добрия период преди този мач, но играхме добре – всички от вратаря по последния човек и заслужено завършихме при 1:0. Приложихме на терена това, което направихме през седмицата, и мисля, че сме на път да се превърнем в истински отбор “, каза Вучинич след края на срещата.

След това беше попитан да коментира и съперника – домакините от България, които похвали. „Те подмладиха отбора, но със сигурност имат светло бъдеще пред себе си. В последните десет минути ни притиснаха, търсеха победа, но ние успяхме да се защитим и да спечелим“.

„Трябва да работим много. През първото полувреме вкарахме топката в добра зона за гол на три пъти, но не стреляхме. Трябва да поправим това, защото трябва да се възползваме от подобни ситуации и поне да стреляме “, заключи Мирко Вучинич. Вече 42-годишният Вучинич води представителния тим на страната си от миналата година, а в кариерата си на нападател е носил екипите на Рома, Ювентус и Лече в италианското „калчо“, както и на Ал Джазира от ОАЕ.

Тимът на Черна гора сега се прибира в Подгорица, където ще има още два дни тренировки, преди да тръгне за втората си юнска проверка – гостуване на Словакия. Словаците днес се наложиха с 2:1 над Малта.

А България ще пътува в четвъртък за Кишинев, където ще гостува на състава на Молдова.

