Треньорът на Ференцварош: Можехме да вкараме повече голове на "Лудогорец"

кадър: Бтв

Старши треньорът на Ференцварош Роби Кийн бе доволен от класирането на отбора му за осминафиналите на Лига Европа след победа в реванша срещу Лудогорец с 2:0 у дома.



"След жребия кой би си помислил, че ще стигнем толкова далеч? Кой би си помислил, че ще бъдем на осминафиналите на Лига Европа? Мачовете срещу Порто или Брага вече ме вдъхновяват: невероятно чувство е, че ни предстоят още два мача", заяви Кийн, допълва Фокус.



"Комбинация от всичко това (воля, организация, тактика). Преди мача всички около мен бяха нервни, но някак си запазих спокойствие. Знаех, че ще имаме шансове, а също така бях сигурен, че спирането на двамата ни нападатели ще бъде сериозен проблем за българските защитници. И така се оказа. Отборът се представи страхотно във втория мач", каза още ирландецът.



"Можехме да вкараме повече голове, имахме възможности. В двата мача все още оставаха поне три или четири гола, а аз казах малко тогава", добави Роби Кийн.

