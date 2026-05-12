Треньорът на Карлос Насар стана баща на рождения му ден

Животът намира уникален начин да преплита съдбите на големите шампиони и хората до тях. Павел Христов - личният треньор на Карлос Насар, стана баща навръх 22-ия рожден ден на най-добрия ни щангист.

Именно заради раждането на детето треньорът пропусна европейското първенство в Батуми (Грузия), където Насар очаквано отвя конкуренията.

Първородната дъщеря на Христов носи името Надежда. Щастливата новина идва като естествено продължение на една дълбока и емоционална история, свързваща две поколения в залата по вдигане на тежести в Червен бряг, предава Бтв спорт.

Всичко започна под ръководството на Илиан Илиев - бащата на Павел Христов и основател на школата в Червен бряг. Той е човекът, който първи откри феноменалния талант на Карлос Насар и го изгради не просто като спортист, а като характер.

Павел израства в същата тази зала, помагайки на баща си и ставайки свидетел на първите стъпки на бъдещия световен рекордьор.

През декември 2022 г. обаче съдбата нанасе тежък удар - Илиев почина внезапно от инфаркт по време на лагер на националния отбор. В този момент на огромна скръб и несигурност, Павел Христов взе най-важното решение в живота си - да наследи баща си и да поеме подготовката на Карлос.

Обединени от общата болка и завета на Илиев, Насар и Христов започнаха съвместната си работа от декември 2022 г.

Заедно те преминаха през тежки контузии и огромно напрежение, за да достигнат върха - олимпийското злато в Париж 2024.

При получаването на наградата "Спортист №1 на България", Насар емоционално благодари на Павел Христов, подчертавайки, че заедно са преживели най-големите трагедии и най-големите радости.

През април дойде ред на още едно голямо вълнение. В очакване на малката Надежда, Павел Христов пропусна еврошампионата, избирайки да бъде до любимата си Ванеса в родилното отделение.

Насар, макар и за кратко без личния си наставник до подиума, изрази пълна подкрепа за своя треньор и приятел.

В Грузия Карлос стана европейски шампион за четвърти пореден път. Суперталантът триумфира безапелационно в кат. до 94 кг.

Така Насар вече има злато от първенство на Стария континент в три различни категории. Той беше №1 в кат. до 89 кг в Ереван (Армения) през 2023 и София през 2024, преди да триумфира при до 96-килограмовите в Кишинев (Молдова) през миналата година.

След всички тези успехи, тандемът Насар-Христов гледа с Надежда към бъдещето.

