Треньорът на "Левски": Вероятно ще загубим и друг мач

кадър: Спортал

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след първата загуба на тима за сезона. "Сините" допуснаха поражение с 0:1 от Локомотив (Пловдив) в двубой от 10-ия кръг на efbet Лига."Изправихме се срещу много силен отбор, който има силен старт на сезона. Резултатът не отразява това, което показахме на терена. Заслужавахме да изравним или да победим, но истината е, че през първата част не стояхме добре. Трябваше да атакува, а в защита също не се представихме добре.



Все пак бе заслужено да отбележим, защото имахме положения да го направим. Една грешка ни коства резултата. През втората част отборът стоеше добре. Имахме достатъчно ситуации да се върнем в мача.



Ние ще се поучим от грешките. Това, което мога да ви гарантирам, че вероятно ще загубим и друг мач. За над 30 кръга всички ще загубим точки. Ние обаче ще излизаме в абсолютно всеки мач за победа. Боли ни от загубата, но трябва да останем в баланс. Остават още 10 месеца от шампионата", заяви за Спортал Веласкес.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!