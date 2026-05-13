Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес: Огромни благодарности за нашата публика

Старши треньорът на Левски (Сф) Хулио Веласкес беше много доволен от представянето на тима в днешния мач с Лудогорец, който завърши 1:1.

"Сините" вече са шампиони, но въпреки това Веласкес подчерта професионалното отношение на хората си.

И съжалява за пропуснатата победа.

"Много съм доволен от това, което показа моя отбор. Мисля, че направихме много добър мач. Вървим във възходяща линия, определено. В началото не влязохме добре в срещата, но в течение на мача намерихме себе си и в тази възходяща линия се движим. Невероятна работа свършиха момчетата, целият отбор. Днес започнахме с осем промени в стартовия състав в сравнение с последния мач. И поведението на всички футболисти е като за пример. Мач като днешният ме кара да съм горд, че съм треньор на тези футболисти", започна Веласкес за БТА.

"Защо не спечелихме? Противникът също е много добър отбор. А във футбола когато водиш с 1:0. . . Имахме 3-4 ситуации и трябваше да вкараме да 2:0. Но не вкарахме и съответно получаваме".

"Но искам да отбележа невероятната реакция на нашия отбор след изравнителния гол. Също така трябва да гледаме и в контекста на нещата - станали сме щампиони. А днес играчите показаха отношение все едно от този мач зависи титлата. Те живеят с мачовете и им свалям шапка. Огромни благодарнодсти и за нашата публика".

"Отборът, колективът е над всичко. Играч с 1 минута на терена, играч с 80 минути, си оставят сърцата на терена. И това е пример - независимо кой играе, винаги сме с отборната мисъл. Това е ключово за нас".

Попитан как ще изглежда Левски в събота в мача с ЦСКА, той отговори: "По същият начин. Отношение, себеразвадане, отдаване и това е, което виждаме през целия сезон".

