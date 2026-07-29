Треньорът на "Левски" след триумфа: Това е невероятно!

Снимка: Булфото

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес, бе много щастлив след елиминирането на Университатя Крайова. „Сините“ продължиха към третия квалификационен кръг на Шампионска лига, а с това си гарантираха и участие в европейските клубни турнири поне до декември.

„Това е невероятно. Това е за тези хора, за тези, които ни подкрепят от София или от който и да е край на света“, обърна се Веласкес към феновете зад гърба му и тези, които подкрепяха отбора от дистанция.

„След толкова много години чакане да си осигуриш участие в основна фаза и да сме живи в Шампионска лига, е нещо невероятно. Много съм горд и щастлив с моите играчи. Разбира се, на всички служители също им се насъбра, те също са компенсирани и се радват“, продължи испанецът.

„Не е лесно да се играе тук, пред такава публика и срещу такъв отбор. Започнахме много добре, поведохме с два гола. Не завършихме добре първото полувреме, наложи се да страдаме. През второто полувреме трябваше да правим промени, с оглед, че имахме трима защитници с картони, не можеше да рискуваме. Искахме да излезем по същия начин. Имахме 5-6 минути на съмнения след изравнителния гол, но след това коригирахме нещата и изиграхме мача, както трябваше. Показахме зрялост. Уцелихме две греди, можехме да решим мача в наша полза. Супер, супер горд съм с тези футболисти“, добави Веласкес.

„Първо е Септември, защото и лигата започнахме много добре и трябва да продължим така. Следващата седмица пак ще играем в Европа. Урокът е много ясен. Това, което постигнахме сега, е много важно, но продължаваме в Шампионска лига и трябва да сме взискателни, амбициозни и да продължаваме да посрещаме всеки мач с цялото желание на света. Абсолютният фокус е Септември“, завърши Хулио Веласкес.

Редактор "Екип на Петел",

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