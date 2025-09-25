Треньорът на Лудогорец: Показахме опит

Снимка: Булфото

Руи Мота (треньор на Лудогорец):

"Много съм щастлив за победата, за момчетата. На моменти нещата не се получавака така, както искахме. Днес продължихме да играем много добре след първия и втори гол. Затворихме добре пространствата, въпреки че Малмьо има добри футболисти. Можеше да приключим двубоя доста по-рано. Показахме колко опитен състав имаме.

Имахме и други мачове, в които бяхме добри през първото полувреме. Не е само днес. Трябва да запазим тази инерция. Всички са на едно ниво в самото начало на турнира. Добре е, че започваме по този начин.

Много сме щастливи от победата. Това е важното за мен. Пречупихме негативната серия при гостувания в Европа. Победата на старта е доста важна, но искаме да печелим във всички двубои. Целта ни в следващата среща ще бъде същата."

