Треньорът на Лудогорец видя вина и в съдиите за отпадането на тима си

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Наставникът на Лудогорец Томас Райс направи коментар за представянето на тима си след мача-реванш от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите срещу Апоел Тел Авив (2:2) и отпадането на разградчани.

"Изиграхме две различни полувремена. Първата част беше разочароваща за нас и бях ядосан. Видях отбор на Апоел, който спечели повече единоборства на нашия стадион. Говорихме си за това на почивката. През второто полувреме бяхме далеч по-добри. Играчите се бориха един за друг, имахме и положения, но допуснахме бързо втори гол прекалено рано, защото се изнесохме по-напред по терена.

След ранния гол на реванша и след загубата с 0:2, все пак успяхме да обърнем резултата в наша полза. Гледаме към нашето представяне, но нямаше как и решенията на съдиите да не натежат. Някои нарушения бяха отсъдени в полза на Апоел и бяхме санкционирани с някои жълти картони, но се представихме по-добре през втората част. Отпадаме и трябва да насочим вниманието ни към тренировките, за да се подобрим. Трудно е да го приема. В 10 години Лудогорец не беше попадал в такава ситуация. Моят фокус е само към настоящето, всичко останало е история.

Трябва да покажем представяне, което вдъхва уревеност. Трябва да покажем още по-добро лице и да подобрим интензитета в тренировъчния процес. Не е лесно, когато нямаш достатъчно време за подготовка за дадения двубой", каза той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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