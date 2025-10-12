Треньорът на Сърбия подаде оставка след загубата с 0:1 от Албания

снимка: Пиксабей

Селекционерът на Сърбия Драган Стойкович подаде оставка след домакинската загуба с 0:1 от Албания в квалификаците за Световното първенство по футбол, предава Ройтерс.

Стойкович, който пое поста през 2021 година, изведе Сърбия до Мондиал 2022 в Катар, но напоследък неговите футболисти поредица от загуби - с 0:5 от Англия през септември, последвано от домакинското поражение в събота.

"Говорих с президента и с генералния секретар...и подадох оставка. Лично аз не очаквах тази загуба... Аз съм човек, който поема пълна отговорност и е единствено отговорен", каза сърбинът пред медиите, предава БНР.

Сърбия е на трето място в класирането на група К със седем точки, Англия е на първо място с 15, а Албания е втора с 11, но има мач повече.

Резултатът също така е положителен за тима на Англия, като отборът на Томас Тухел може да си осигури място на Мондиала догодина с победа в Латвия във вторник.

