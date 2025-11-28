Треньорът на Селта: „Лудогорец ни изненада с тактически решения“

снимка: Булфото,архив

Старши треньорът на Селта Виго Клаудио Хиралдес призна, че е бил изненадан от някои тактически решения от щаба на Лудогорец. Българският шампион спечели с 3:2 срещу испанците в среща от 5-ия кръг на Лига Европа.

„Бях изненадан от фалшивите двама нападатели, с които излязоха Лудогорец, особено със смяната на позициите, изненада ме играта и търсенето на засада от страна на Лудогорец. Всички са очаквали Селта да дойде и да бие с 5:0, но такива мачове вече отдавна не се случват.

Направихме промени за мача. Трябваше да дам почивка, имаше риск от натоварване при някои играчи. Реших, че трябва да дам почивка на част от футболистите, с оглед на календара. Не забравяйте, че играхме с 2-3 футболисти, които са на по 19-20 години, а някои от останалите имат само 2-3 мача за сезона. Неудобен мач за нас, не стояхме добре, Кайо Видал ни затрудни много“, заяви за БТА Клаудио Хиралдес.

