Треньорът на ЦСКА: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

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Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред журналистите в Батуми. Утре "червените" излизат срещу Макаби (Тел Авив) в първи мач от третия предварителен кръг на Лига Европа, пише Sportal.bg.

"Имаме план за утре. Искаме да постигнем добър резултат преди реванша. Теодор Иванов ще тренира, след това ще преценяваме какво да правим. Колкото и да ме иска да кажа как ще излезем, не мога, за да не разбере противникът. Подготвени сме, надявам се планът ни да бъде осъществен утре на терена. Самото ни присъствие тук е много специално, мотивирани сме, без значение дали ще има 20 000 души, или не. Без добър резултат тук, не можем да очакваме нищо на реванша.

Много по-различен отбор от Карабах, имат скорост, обичат да играят на преход, възползват се от всяко пространство, което им бъде оставено. Като цяло са два коренно различни противника. Карабах обичаше много да играе с топката, Макаби обича изключително много да използва празните пространства. Уору? Той е в София, защото има проблем, да се възстанови. Подхождаме срещу всеки по различен начин. Знам какво е постигал ЦСКА и какво се иска от нас. Ще срещнем много силен отбор, без значение какво казва историята.

Трябва да преодолеем всички трудности. Почнахме да се нагаждаме по този цикъл от мачове, всички разбирам важността - искаме във всеки мач да бъде еднакво подготвени. Започваме да се нагаждаме към цикъла. Ще се срещнат два много добри отбора, имаме своите шансове, искаме да направим онова, в което сме силни, без да залитаме, без да се превъзнасяме, да покажем нашата стойност на терена", заяви Христо Янев.

Редактор "Екип на Петел",

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