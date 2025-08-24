Треньорът на ЦСКА: Не съм имал по-труден момент в кариерата

Стопкадър Спортал.бг

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез отново бе разочарован след загубата от ЦСКА 1948, но видя и нещо позитивно при загубата.

"Този мач е по-добър от всички - с тази енергия. Извинявам се на феновете, че загубихме. Днес бяхме по-близо до отбора, който искаме да бъдем във всеки мач. Изпуснахме два-три шанса. През първото полувреме направихме две малки грешки и ни вкараха гол. Жалко за момчетата. Когато няма резултати, е много трудно", каза той за Спортал.

"Сигурно трябва да вкарваме голове, за да печелим. Всички видяха днес, че имаше добри комбинации, шансове. Заслужавахме да вкараме, но така се случи", добави треньорът.

"Усещам напрежението, защото няма победи. Знаем, че пътят е тежък, труден. Но когато се прави нещо ново и трябва всичко да се смени, разучаваме всички футболисти", добави той.

"Преди всеки мач може да има нови футболисти. Има много примери за големи отбори, които са имали повече време и накрая всичко се оправя. Сигурен съм, че ЦСКА може отново да стане най-добър в България. Трудно е, но е важно всички да даваме всичко" призова Керкез.

"Не съм имал по-труден момент - да нямам резултати в толкова мачове. Уча се от този момент, искам да се променя. В предишните мачове нямаше енергия и повече грешки, но днес бяхме по-добре", завърши Душан Керкез.

