Треньорът на ЦСКА: Очаквайте още силни трансфери

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Наставникът на ЦСКА Христо Янев говори пред репортерите в Панчарево след края на контролата с Марек, спечелена от "армейците" с 3:0. Специалистът призна, че е доволен от показаното от неговите момчета. Той загатна също, че феновете на отбора могат да очакват още силни трансфери, като този на Стефано Сенси. Янев беше попитан и за напрежението, което се създаде между него и лидера на сектор "Г" Иван Велчев.

"Видяхме много хубави неща. Видяхме неща, които трябва да коригираме. Мисля, че направихме добра подготовка. Това, което имахме по план го осъществихме. Пиедра и Лео имат леки неразположения, решихме да не ги използваме. Очакваме други движения, ще ги разберете, когато се случат. Той (Тамиму Оуру) беше опцията, която търсихме. Не знам в България колко футболисти играят на Купата на Африка срещу Мо Салах и Садио Мане - радваме се, че е в отбора. Искам да виждам хора с желание, които да защитават нашата кауза и са непримирими на терена.

Нямам търпение за Европа, искам да видя същото от отбора, това е шанс за всеки да покаже най-доброто от себе си. Ще има раздвиждане, казах вече, може да очаквате още като Сенси. Джеймс Ето'о е изостанал с подготовката, като лекарите кажат, че е готов за втората крачка, ще я направим. Надявам се скоро да го видим на терена. Много съм доволен от младите, показват старание: Васко, Георги, Теди, Петко, Дани, всички са добри, имат качества да са в ЦСКА. Трябва да направим така, че да направят следващата крачка.

Младите, които изредих, ще са с нас, показаното от тях в лагера напълно ни задоволява. Георги Йомов? Имате специално отношение към него ли? Видях го днес, любопитно фигура, да, тренира с втория отбор, ще следим неговото състояние. Във всеки момент има какво да добавим в нашата работа, не се заблуждавам, че сме постигнали ниво, което да ни задоволява. Искаме да вървим напред. Отношенията ни с лидера на червената публика? Между нас не може да има проблеми. От моя страна аз казах това, което трябваше да кажа, онова, което мисля, извинявам се за това недоразумение. Ние всички обичаме ЦСКА и трябва да обединим цялата си енергия, за да може клубът да върви напред", заяви Христо Янев пред журналистите, пише Спортал.бг.

Редактор "Екип на Петел",

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