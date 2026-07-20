Треньорът на ЦСКА: Виковете за оставка са основателни
Снимка Булфото
Наставникът на ЦСКА Христо Янев коментира виковете за негова оставка след нулевото равенство със Славия. Янев сподели, че за него няма проблеми да поеме отговорност, ако той е причината за слабото представяне на „червените“.
„Не играхме добре и не започнахме мача добре. Проспахме първото полувреме. Играта по фланговете не се получи. Малкото положения, които създадохме, не успяхме да ги завършим. Играта на отбора не е добре и това е видно. Трябва нещо да се промени. Имаме достатъчно футболисти и те трябва да защитават онова, което ние искаме. Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място. Трябва да намерим начин и път да преодолеем сгъстените защити. Основани са виковете „Оставка“. Аз съм човек, който носи отговорност и знае кога отборът играе добре и кога не играе добре. За мен няма проблем, ако бъда сменен. Ние сме тук, за да направим най-доброто от себе си. Днес показахме, че имаме трудности в мач, в който сме като с домакинска публика. Ще срещнем коренно различен противник в Азербайджан и ние трябва да сме коренно различни. Клубът има ясен план и иска да бъде шампион. Иска да бъде доминиращ фактор в първенството и да остави диря в Европа. Никога не съм поставял себе си на първо място. Винаги съм поставял отбора на първо място“.
Спортал.бг
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