Треньорът на ЦСКА: Виковете за оставка са основателни

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Наставникът на ЦСКА Христо Янев коментира виковете за негова оставка след нулевото равенство със Славия. Янев сподели, че за него няма проблеми да поеме отговорност, ако той е причината за слабото представяне на „червените“.

„Не играхме добре и не започнахме мача добре. Проспахме първото полувреме. Играта по фланговете не се получи. Малкото положения, които създадохме, не успяхме да ги завършим. Играта на отбора не е добре и това е видно. Трябва нещо да се промени. Имаме достатъчно футболисти и те трябва да защитават онова, което ние искаме. Това не е поведение на отбор, който се бори за първото място. Трябва да намерим начин и път да преодолеем сгъстените защити. Основани са виковете „Оставка“. Аз съм човек, който носи отговорност и знае кога отборът играе добре и кога не играе добре. За мен няма проблем, ако бъда сменен. Ние сме тук, за да направим най-доброто от себе си. Днес показахме, че имаме трудности в мач, в който сме като с домакинска публика. Ще срещнем коренно различен противник в Азербайджан и ние трябва да сме коренно различни. Клубът има ясен план и иска да бъде шампион. Иска да бъде доминиращ фактор в първенството и да остави диря в Европа. Никога не съм поставял себе си на първо място. Винаги съм поставял отбора на първо място“.

Спортал.бг

Редактор "Екип на Петел",

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