Треньорът на ЦСКА 1948: След мача с Панатинайкос искам да се гордеем с играта

Снимка: Булфото

Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров е сигурен, че "червените" няма да се бранят в гостуването срещу Панатинайкос от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. В сряда българският вицешампион гостува на "зелените" в Атина, а Александров иска воденият от него отбор да се възползва от това, че гърците се водят фаворити в двубоя, пише БТА.

"Не сме отбор, който предпочита да се брани. Обичаме да играем с топката и да сме агресивни. Има моменти, в които се прибираме в защита, но обичаме да бъдем с топката. Целта ни е да играем футбол. Трябва да сме концентрирани и да покажем най-доброто. След мача искам да се гордеем с играта. Не мисля, че изиграването на повече мачове от наша страна е някакво предимство. Надявам се да е предимство за нас, че Панатинайкос е фаворит. Тогава има повече напрежение. Ние искаме да продължим, не сме дошли просто на разходка. Искаме да направим така, че вторият мач да е интересен и да има интрига. Надявам се това да е предимство за нас", заяви Александров пред медиите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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