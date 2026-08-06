Треньорът на ЦСКА 1948: Те държаха повече топката, но ние имахме по-чистите положения

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров поздрави отбора си за мъжката игра при равенството 1:1 при гостуването на Панатинайкос в първата среща от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

"Да, мисля, че изиграхме много силен мач. Имаше голямо раздаване от целия отбор, ударихме и греда. Поздравявам футболистите за мъжката игра за пореден път", коментира Александров, цитиран от БТА.

"Те държаха повече топката, но ние имахме по-чистите положения. Показахме, че сме един силен отбор, но това още нищо не значи. Ще опитаме да повторим този мач, даже ако може да вдигнем нивото и да ги победим в реванша", продължи наставникът на ЦСКА 1948 пред bTV.

"В началото имаше нормален домакински натиск. Те вкараха и помислиха, че мачът е свършил, но аз знаех, че няма да се предадем. Направихме доста добри преходи и само голът липсваше. Единствената ни слабост в момента е, че изпускаме ситуации в такива мачове. Имахме поне 4-5 ситуации, които бяха реални. Дано не натежат тези пропуски", завърши Александър Александров.

Редактор "Екип на Петел",

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