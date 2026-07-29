Треньорът на ЦСКА 1948 след успеха в Европа: Тренирахме дузпи

Снимка: Булфото

Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров бе щастлив от класирането на отбора за третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите след драматична победа с 5:3 след изпълнение на дузпи срещу словашкия Спартак Търнава, пише БТА.

"Имаше много напрежение, издържахме не само аз, а и целият отбор, знаехме важността на мача, важното е, че продължихме, поздравявам всички играчи. Изиграхме един силен мач в Търнава и се мислехме за фаворити и може би това им попречи в мача. В дадени моменти избързвахме, но е нормално да има напрежение в такъв мач. Този отбор играе за първи път в такъв мач, сигурен съм, че в следващия мач ще изглеждаме по-добре.

Тренирахме дузпи, да. Пепи Маринов изигра два страхотни мача в Европа, той е добър вратар“, заяви Александров

„Няма значение кой ще е следващия съперник, който и да се падне, ще е сериозен“, завърши треньорът.

Редактор "Екип на Петел",

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