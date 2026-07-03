Треньорът на Южна Корея избяга в САЩ от страх

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Драма с треньора на отпаднал отбор от Световното по футбол.

Доскорошният селекционер на националния отбор на Южна Корея Хон Мюн Бо избяга в САЩ, след като получи заплахи за живота заради отпадането на отбора в груповата фаза на Мондиал 2026.

Той подаде оставка още след провала на Световното първенство, а след това получи забрана от властите да посещава обществени заведения заради изпратените му заплахи.

57-годишният специалист беше засечен на летището в Сеул, където дегизиран с шапка и маска чакаше полет за САЩ, пише Блиц.

Неочакваният провал на националния отбор на Южна Корея доведе до намеса от страна на властите. Президентът на страната И Дже Мюн поиска разследване за всички нередности, които са попречили на „азиатските тигри“ да преодолеят груповата фаза

Редактор "Екип на Петел",

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