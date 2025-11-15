Треньорът на дубъла на Черно море: Играчи на Спартак бяха с четири години по-големи от нашите

Стопкадър Фейсбук

Треньорът на дублиращия отбор на Черно море – Мартин Христов, изрази задоволство от класическата победа над градския съперник Спартак на „Тича“.

Направихме хубави атаки и вкарахме красиви голове. Имах опасения в началото, тъй ктато на практика играхме със старшата възраст. Пет, шест момчета пък дебютираха и бяха с три-четири години по-малки от тези на Спартак, започна Христов.

Браво обаче на момчетата. Тичаха, стараха се и не бяха под напрежение,въпреки че им е за първи път, което говори, че имат характер. Браво и на нашата публика, че дойде да ни подкрепи, за да усетят момчетата атмосферата и да искат да влязат след една, две години в мъжкия отбор, добави той.

Второто полувреме имаше излишно изнервяне, след като те бяха вече с 10 души заради червен картон. Последвалият червен картон и за наш играч обаче бе малко пресилен, тъй като първо нямаше фаул за първия му жълт картон, каза още Мартин Христов.

