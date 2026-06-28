Треньорът на националния ни отбор по волейбол иска промяна в програмата на Лигата на нациите

Снимка: Булфото

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини поиска промяна в програмата заради краткото време за почивка и възстановяване на състезателите между мачовете в турнира.

"Момчетата бяха невероятни, защото днес говорихме, че не трябва да се предаваме. След три двубоя от по пет гейма, за мен не е добре да играеш два мача с разлика от само 18 часа. Не сме първи и няма да сме последните, които го правим. Играчите искат да печелят, а да играем всеки срещу всеки е много лесно. Има друг проблем - контузиите на волейболистите. Всеки е важен, но имаме нужда от най-добрите играчи. Не знам какво и как да се направи, но трябва да се помисли за програмата. Мачът днес беше много важен за класирането в турнира и за ранглистата. Притеснен съм за контузиите на играчите. Може да си решиш цялото лято само с два мача. Трябва да хвърлим повече светлина върху това. Представянето ни днес беше много добро. Украйна е много силен отбор, имат супер играчи с много силен начален удар. Целта ни беше да не се предаваме. Знаехме, че може да правим някои неща по-добре. Не се отказахме, направихме го и сме щастливи. Мислим за следващия двубой, който е в Чикаго след 2 седмици. Трябва да балансираме и да работим добре. Очаквам някои много важни мачове", заяви Бленджини след двубоя срещу Украйна, спечелен с 3:1.

Нападателят Денислав Бърдаров е щастлив от успеха в днешния мач, който дава шансове за класиране на финалите в турнира в Китай през юли, отбелязва БТА.

"Благодарен съм за шанса, който получих. Получи се хубав мач, играхме като по учебник. Украйна имат доста силен сервис. Направихме нещата по правилния начин и се поздравихме с успех. Влизаме в много тежка седмица с доста силни съперници. Надявам се да се представим силно и да се класираме за финалите", заяви Бърдаров.

България има 5 победи и 3 поражения до момента, заемайки шесто място във временното класиране в Лигата на нациите.

Редактор "Екип на Петел",

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