Треньорът на ватерполния „Комодор”: Напълно сме готови за финалните плейофи

Снимка Невена Йовева

Напълно сме готови за финалните плейофи във водната топка при 14-годишните, обяви треньорът на „Комодор” Константин Бурназов. Категоричната му позиция идва броени дни след блестящото представяне на варненци в последния турнир преди Топ 4.

В 4-ия кръг от държавния шампионат по водна топка във възраст U 14 подопечните на Бурназов взеха 5 победи от 5 мача. Убедителното им представяне ги бетонира на върха в елита с актив от 56 т. За финалната четворка визи взеха още отборите на „Спартак – Варна”, „Черноморец – Бургас” и „Славия”.

„В последния турнир преди предстоящите полуфинали и финали момчетата показаха характер, дисциплина и отлична игра, записвайки пет победи от пет мача”, коментира треньорът на комодорци.

В първите две срещи срещу отборите на „Черноморец – Бургас” и „Славия – София” варненци наложиха сериозно превъзходство и спечелиха убедително - 14:4.

Най-оспорван и емоционален бе двубоят им срещу „Спартак – Варна”. След люта битка и огромно напрежение „Комодор” се поздрави с упех над съгражданите си с 9:8.

В последните два мача от турнира варненци се наложиха над „Ботев 2000 – Враца” с 8:3 и над „Левски – София” - 12:6.

„Представянето на отбора показва, че момчетата са напълно готови за най-важните срещи през сезона – полуфиналите и финалите, които ще се проведат на 22 и 23 май в Бургас. Искаме да благодарим на всички родители, приятели и привърженици, които бяха до нас и ни подкрепяха силно във всеки мач. Вашата подкрепа дава огромна мотивация на децата! Надяваме се отново да бъдем заедно и в Бургас, когато отборът ще има най-голяма нужда от своята публика”, коментира треньорът на „Комодор” Константин Бурназов.

В турнира участие взеха следните състезатели: Борис Христов, Иван Трифонов, Никола Петров, Богомил Недков, Лазар Георгиев, Боян Георгиев, Данаил Манов, Максим Йовев, Борис Господинов, Георгиос Возголис, Симеон Неделчев, Йордан Димитров, Мерт Мехмедов, Никола Михалков, Румен Арабаджиев и Ивайло Казанджиев.

Редактор "Екип на Петел",

