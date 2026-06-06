Третата жертва на тежката катастрофа в София е починал от нараняванията си, други двама са с опасност за живота

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Един от пострадалите при вчерашната тежка катастрофа в София е починал от нараняванията си в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“, съобщиха от лечебното заведение. Така жертвите на инцидента стават три, пише БТА.

Вчера двама души загубиха живота си в катастрофата с две леки коли и автобус на градския транспорт в София. Събраните доказателства сочат, че водачите на леките автомобили са с вина за катастрофата и са се движили с над 150 км в час. Единият лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него.

Общо шестима пострадали са били приети в болницата след катастрофата. Двама от тях са с леки травми и след преглед са освободени за домашно лечение.

Един от пациентите е бил с травма на аортата и е пренасочен за специализирано лечение към Националната кардиологична болница „Света Екатерина“.

Други двама пострадали остават за лечение в УМБАЛ „Света Анна“. Единият е настанен в Клиниката по неврохирургия с травми на прешлените, а другият е с фрактура на бедрото и тежки повърхностни рани. От болницата посочиха, че двамата пациенти, които остават на лечение, са с тежки наранявания и с опасност за живота.

В ефира на Нова телевизия заместник-кметът на София в направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев съобщи, че третата жертва е от една от колите.

Редактор "Екип на Петел",

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