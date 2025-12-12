Трети ден на протести в Румъния

Пиксабей

За трети пореден ден протести с искане за "чисто и справедливо правосъдие" се провеждат в Букурещ и редица градове в Румъния, след като журналистическо разследване разкри нередности в съдебната система, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

В столицата над 1000 демонстрантите се събраха на централния площад "Виктория", а организаторите заявиха, че очакват броят им да нарасне в следващите часове.

Протестиращите настояват за независимо правосъдие и дълбока реформа в съдебната система след години обещания за борба с корупцията и премахване на злоупотребите.

"Всички за правосъдието" е един от лозунгите, които демонстрантите скандират. Участниците в протеста също така призовават магистратите "да имат смелост", след като те изразиха опасения, че може да бъдат санкционирани заради сигнализирането за злоупотреби в съдебната система.

Протестите започнаха в сряда, след като във вторник беше излъчен документалният филм "Правосъдие в плен" на новинарския сайт "Рекордер", в който няколко бивши и настоящи магистрати говорят за натиск върху съдебната система, довел до отлагане на големи дела за корупция, а в четвъртък Апелативният съд в Букурещ свика извънредна пресконференция по темата.

От своя страна лидерът на опозиционния националистически Алианс за обединение на румънците (АУР) Джордже Симион призова за участие в протестите, като направи аналогия с тези в България.

"Българското правителство падна. В понеделник може да падне и нашето, ако някои "протестиращи" поискат това", заяви в публикация във Фейсбук Симион.

В понеделник румънският парламент ще гласува вот на недоверие срещу правителството на Илие Боложан, внесено от суверенистката парламентарна група "МИР" и подкрепено от АУР. Опозицията обаче не разполага с достатъчен брой гласове, за да свали коалиционното правителство, отбелязват местните медии.

Подобни демонстрации се провеждат също с градовете Клуж-Напока, Яш, Тимишоара, Сибиу, Брашов, Констанца, Сибиу, Брашов, Плоещ, Сучава, Галац, Орадя и Питещ.

