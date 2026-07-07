реклама

Трети ден на траур в Дупница в памет на удавилите се в Струма

07.07.2026 / 07:17 0

Снимка Пиксабей

"Петел" следи какво се случва след голямата трагедия. Днес е третият ден на траур в Дупница. Припомняме, че миналата седмица четирима души загубиха живота си, давейки се във водите на Струма.

Баба, дядо и две от внучетата им загинаха в петък вечер, след като били на пикник близо до водоема, пише novini.bg.

Дупнишката община обяви тридневен траур заради трагедията.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама