Трети ден продължава гасенето на пожара в „Люлин“

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Качеството на въздуха в София е в норма. Това показват данните на институциите.

Въпреки това и днес остава предписанието децата от ясли и градини да не се извеждат навън.

Вчера мобилните екипи отчетоха повишени стойности на бензен, азотен диоксид и фини прахови частици, предава bTV. Според експертите, причината е промяната в метеорологичните условия в района.

На терен работят мобилна измервателна станция и допълнителни екипи на Изпълнителната агенция по околната среда, а екип на Софийския университет извършва измервания със специализиран дрон.

„Както миналата сутрин, така и тази сутрин няма отчетено замърсяване от данните. Данните са положителни, с положителна тенденция, и са в рамките на нормалното за сезона. Това не означава, че както и вчера се случи, в по-късен етап на деня вятърът няма да утихне, димът да се спусне към приземните слоеве и да отчетем по-високи показатели. Хубаво е в такъв момент гражданите да не бъдат на открито, да проветряват, за да могат да бъдат максимално предпазени“, казва Марин Маринов, директор на дирекция „Климат, енергия и въздух“ към Столичната община.

Отпадъците в двора след пожара в завода за преработка на отпадъци са загасени. Остават само тлеещи отпадъци вътре в самата сграда, под навеса, който е силно компрометиран и затруднява работата на огнеборците.

От пожарната заявиха, че доизгасяването на останалите огнища ще продължи и през днешния ден. На място и днес остават 4 пожарни автомобила.

От РИОСВ успокоиха, че показателите на въздуха са в норма и няма опасност. Въпреки това при симптоми като кашлица и задух съветът е веднага да се потърси лекарска помощ.

Редактор "Екип на Петел",

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