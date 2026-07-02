Трети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия, активираха системата AMBER Alert

кадър: Киберпрестъпност ГДБОП

11-годишно момиче от село Константиново край Варна трети ден е в неизвестност. Според близките на Наталия тя е била отвлечена от бившия приятел на майка си. Той е на 40 години и не е биологичен баща на момичето.

От МВР разпространиха снимки на детето и мъжа с призив всеки, който има информация за тях, да се обади на телефон 112, задействана е и системата Amber Alert.

Според разказа на близки, детето е отвлечено от дома си посред нощ. Мъжът нахлул в къщата на семейството, упражнил физическо насилие към майката и заплашил, че ще я убие, ако детето не тръгне с него. От страх 11-годишната Наталия излиза заедно с мъжа, предаде Нова телевизия.

Камери засичат посоката на движение на двамата, но в един момент следите им се губят напълно. Полицията не два официално повече подробности.

Много доброволци се събраха да търсят 11-годишното момиче, но не са попаднали на следи. Обикалят се изоставени постройки, пътища и дерета. Търсенето продължава и през днешния ден, като ще бъдат обходени местата около Константиново.

„Влязъл е в 2:00 ч. вечерта, докато спят. Станало е скандал и тогава той взема детето”, казва сестрата на Наталия - Петя. Тя твърди, че между майка ѝ и мъжа е имало проблеми. „Имало е домашно насилие от негова страна, докато двамата са живеели заедно, тормозил е нея и детето физически и психически. Бяхме изкарали заповед да не я доближава, но след една седмица я свалиха, защото нямало доказателства”, казва сестрата на 11-годишното момиче.

По думите на Петя мъжът е криминално проявен и не живее в село Константиново от април месец насам. Той е от село Снежина.

„Сутринта той дава телефона на Наталия да се обади на свако ми и да каже да отидат и да спасят майка ми. Това се случва около 40 минути, след като двамата излизат от къщата. Телефонът сега е изключен. Следващото обаждане е било около 5:15 ч. Тя отново се обажда, за да пита как е майка ми и тогава той я пита къде се намират, при което тя казва, че не знае”, обяснява Петя.

„Мисля, че е възможно той да направи нещо. Хванал си е такси от неговия край до Варна и от Варна хваща такси до тук. Идва сам с такси и след това тръгват пеша”, допълна тя. От думите ѝ стана ясно още, че мъжът няма личен автомобил и жилище.

Днес се очакват доброволци, които да продължат търсенето на 11-годишното момиче в околностите на село Константиново.

Редактор "Екип на Петел",

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