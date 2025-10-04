Трети ден в Трънско са без ток, а вече и без вода

Пиксабей

Трети ден села в Трънско са без ток, а от снощи и без вода.

Откакто падна снегът в четвъртък екипи се опитват да възстановят електроподаването.

Все още е в сила бедственото положение на територията на община Трън.

52 са населените места - в една трета все още няма ток, ще станат вече и 24 часа без вода, предаде БНТ.

От възстановяването на тока в село Банкя зависи и възстановяването на водата, приоритетно се работи именно там.

Пътят към село Банкя още е осеян със следи от силния снеговалеж в четвъртък. До полунощ е продължило разчистването на 5-те километра, покрити с дебел сняг и паднали клони.

"Хората са трети ден без ток, без вода, няма кой да оправи, няма кой да изчисти един основен път. Трън се захранва от селото с водата с помпи. Като падне мокър сняг, така е", заяви Димитър, село Банкя.

В общината е сформиран кризисен щаб.

"Токът се възстановява, екипите работят на терен, 52 населени места, от Брезник до Трън са оправени, до селата в Горно Краище", допълни Светлана Валериева, заместник-кмет на община Трън.

Няма данни за бедстващи хора. А в града точно се зарадвали, че отново имат ток, когато разбрали, че нямат вода.

"От сутринта видях, че нямаме вода. Последните 3 години почти нямаме ток", споделя Любка, магазинерка.

"Хаос е тук, хората са без дърва. През нощта става 4-5 градуса, студено е", коментира Даринка, жител на Трън.

В съседните села, в които токът беше възстановен бързо, сами разчистват клоните в дворовете си.

От общината твърдят, че всички пътища са проходими.

